Gli sviluppatori di Respawn Entertainment pare siano devastati da cancellazioni e licenziamenti

La situazione di Respawn Entertainment non è delle migliori in questo periodo: nonostante il team abbia collezionato dei notevoli successi negli anni passati, di recente sembra abbia subito i tagli di Electronic Arts in prima linea con cancellazioni di giochi e licenziamenti, cosa che ovviamente ha portato il morale degli sviluppatori a terra.

In base a quanto riferito in alcune testimonianze, sembra che gli effetti di questo ridimensionamento abbiano colpito duramente il morale del team, cosa che ovviamente ha dei riflessi nel lavoro, sperando che il peggio sia quantomeno passato, a questo punto.

Considerando che si tratta dello studio responsabile di Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order e Survivor, tutti considerati grandissimi giochi e di notevole successo, risulta piuttosto sorprendente trovarlo in queste condizioni.