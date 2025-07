L'annuncio di Battlefield 6 potrebbe arrivare durante un evento di tre giorni: ecco la possibile data

Continuano ad arrivare informazioni sempre più precise sul presunto annuncio di Battlefield 6, anche se si tratta sempre di voci di corridoio: il noto giornalista Tom Henderson è tra i più attivi sostenitori del fatto che il nuovo sparatutto di EA stia per essere svelato, riferendo che sarà protagonista di un evento lungo tre giorni e precisando anche la data in cui la presentazione specifica avrà luogo.

Secondo Henderson, Battlefield 6 dovrebbe essere protagonista di un grosso evento di presentazione sullo stile dei "COD Next", ovvero lo show che Activision organizza per la presentazione dei nuovi capitoli della serie Call of Duty, ribadendo una sorta di parallelo tra le due serie rivali nell'ambito degli sparatutto in prima persona.

In questo caso, l'evento organizzato da Electronic Arts dovrebbe svolgersi dal 29 al 31 luglio, con l'ultimo giorno di questo dedicato specificamente alla presentazione in maniera pubblica di Battlefield 6.