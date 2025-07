La seconda espansione di Starfield potrebbe essere stata rinviata: un noto leaker indica un'uscita lontana

Starfield dovrebbe essere protagonista di un supporto a lungo termine da parte di Bethesda, ma la sua seconda espansione potrebbe farsi attendere ancora a lungo, con un noto leaker a riferire di un possibile rinvio e conseguente periodo di uscita ancora lontano.

In effetti, considerando il lancio di Shattered Space nel 2024, si pensava come naturale l'uscita nel 2025 dell'attesa seconda espansione, che non è stata annunciata in via ufficiale da Bethesda ma la cui esistenza viene data praticamente per scontata, oltre ad essere stata praticamente suggerita da Bethesda.

In molti pensavano che i nuovi contenuti per Starfield sarebbero stati presenti durante l'Xbox Game Showcase 2025, tanto che la sua assenza pare abbia contrariato diversi fan, e in effetti questa si è fatta alquanto sentire.