Starfield ha ricevuto l'update di maggio ufficiale per tutti, insieme alla grossa mod/espansione "Watchtower"

Si tratta soprattutto di un aggiornamento correttivo, con le novità in termini di contenuti che sono riservate in gran parte ai nuovi arrivi all'interno del Creator Program, attraverso nuove Creazioni ufficialmente supportate da Bethesda .

L'aggiornamento di maggio è lo stesso che era stato precedentemente messo a disposizione in beta : si tratta dell' update 1.15.216 che ora è disponibile anche per tutti gli altri utenti, su PC e Xbox Series X|S, portando diversi miglioramenti e correzioni varie, ma anche nuovi contenuti in termini di mod.

Varie novità sono arrivate nelle ore scorse per Starfield , che ha ottenuto l' update di maggio ufficiale per tutti gli utenti oltre a nuovi contenuti attraverso il Creator Program, tra i quali una grossa mod/espansione con storia chiamata "Watchtower" .

Watchtower sembra una nuova espansione vera e propria

Tra le novità, in termini di funzionalità, l'aggiornamento introduce l'opzione "molto bassa" tra le impostazioni video, in modo da poter migliorare le prestazioni su configurazioni hardware più leggere e meno potenti, ed è un'introduzione particolarmente attesa da molti giocatori.

Per il resto, le novità maggiori riguardano le Creazioni, con la possibilità per i creatori di mod e contenuti di poter applicare icone, introdurre i pacchetti di Creazioni nel negozio e caricare contenuti molto più ampi grazie allo spostamento del limite di capienza per ogni creazione fino a 2 GB.

Sono stati inoltre risolti diversi problemi e aggiustati vari elementi in termini di gameplay e bilanciamento, come potete vedere nelle note della patch ufficiali pubblicate nelle ore scorse.

Parlando di Creazioni, tra le novità spicca in particolare Watchtower, che si presenta come una vera e propria espansione dotata di storia, creata dal team Kinggath Creations, piuttosto noto in ambito mod anche per il lavoro effettuato sulla serie Sim Settlements di Fallout 4.

Si tratta di uno dei team maggiori all'interno del Bethesda Verified Creator Program, che hanno pubblicato anche mod importanti per The Elder Scrolls V: Skyrim come Bards College Expansion e East Empire Expansion, oltre a due mod finora per Starfield, più piccole di quest'ultima, come McClarence Outfitters e At Hell's Gate.

Watchtower è un progetto molto più ampio e profondo, che si integra in maniera organica con l'espansione ufficiale Shattered Space e offre una nuova storia da percorrere con una serie di quest e nuove situazioni, nella quale i giocatori entrano in contatto con una nuova fazione.

In questa mod/espansione si trovano inoltre nuovi personaggi con cui interagire e c'è la possibilità di creare una flotta da usare al nostro fianco in battaglia, con anche degli accessori speciali chiamati Skydrop, in grado di effettuare attacchi orbitali.

Oltre a questo, viene introdotta una nuova base per i giocatori su una stazione spaziale abbandonata e una serie di nuove armi ed equipaggiamenti appartenenti alla fazione Watchtower che possono essere conquistati. Potete vedere ulteriori dettagli nel trailer di presentazione pubblicato e riportato qui sopra.