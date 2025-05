Starfield per PS5 potrebbe essere annunciato presto, con uscita non lontana, secondo un leaker

Secondo il noto leaker NateTheHate, che ha un buon curriculum di previsioni azzeccate anche se spesso - come in questo caso - fornisce informazioni alquanto vaghe, Starfield per PS5 dovrebbe essere annunciato nel corso del 2025, con uscita non molto lontana dall'annuncio, dunque probabilmente nei prossimi mesi.

Considerando la strategia multipiattaforma di Microsoft, l'arrivo di Starfield su PS5 appare decisamente probabile, sebbene si tratti di un titolo che per il momento è rimasto legato esclusivamente a Xbox in termini di console, ma è sicuramente un gioco appetibile per l'utenza della console Sony.

La previsione di NateTheHate non è propriamente ardita, dunque: si tratta semplicemente di applicare la logica in seguito alle recenti decisioni prese da Microsoft, che proprio nella giornata di ieri ha annunciato che anche Senua's Saga: Hellblade 2 arriverà su PS5 a breve.