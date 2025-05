Senua's Saga: Hellblade 2 è stato annunciato per PS5: vediamo il periodo di uscita

Il video di presentazioen di Senua's Saga: Hellblade 2 per PS5

Nel video che potete vedere poco sotto, Ninja Theory ha parlato dell'arrivo di Senua's Saga: Hellblade 2 sulla console di Sony.

La dichiarazione completa recita: "Oggi, in occasione del primo anniversario dell'uscita di Senua's Saga: Hellblade II, siamo entusiasti di condividere con voi alcune notizie sul gioco. Siamo felici di dire a voi, nostri fan, che Hellblade II arriverà su PlayStation 5 quest'estate. Questa versione del gioco includerà alcune nuove funzionalità, che arriveranno contemporaneamente anche su Xbox e PC sotto forma di aggiornamento."

"Abbiamo dei fan incredibili di Ninja Theory su PlayStation, che risalgono ai tempi di Heavenly Sword, e siamo molto contenti di poter dare il benvenuto ai fan di PlayStation nella storia di Senua. Il team ha lavorato duramente per ottimizzare Hellblade II sia per PlayStation 5 che per PlayStation 5 Pro, per offrirvi la migliore esperienza possibile."

Senua's Saga: Hellblade 2 è solo l'ennesima ex-esclusiva di Microsoft ad arrivare sulle console di Sony. In questi mesi abbiamo visto la pubblicazione di titoli come Forza Horizon 5 ed Age of Empires II: Definitive Edition.

Il primo capitolo, Hellblade, era stato pubblicato come titolo multipiattaforma ed è quindi già disponibile per PS4 e PS5.