Xreal presenta Project Aura: gli occhiali smart con Android XR e supporto a Gemini

Durante il Google I/O 2025, Xreal ha annunciato Project Aura, un nuovo paio di occhiali smart sviluppato in partnership con Google e costruito attorno alla piattaforma Android XR. Questo annuncio segna l'arrivo del secondo dispositivo ufficiale con Android XR, dopo il visore Project Moohan di Samsung, ma con un approccio decisamente più discreto e indossabile . Project Aura si presenta infatti come un paio di occhiali dal design simile a normali sunglasses, ma con tecnologie avanzate nascoste nei dettagli: fotocamere integrate, microfoni, speaker e connettività AI in tempo reale.

Il ritorno degli smart glasses, stavolta con Android

L'annuncio di Project Aura e delle collaborazioni di Google segna un nuovo capitolo per i dispositivi indossabili intelligenti, dopo i fallimenti del passato come Google Glass. Ora, con una piattaforma matura come Android XR, una base utenti più pronta e il supporto dell'intelligenza artificiale generativa, l'ecosistema ha tutte le carte in regola per affermarsi. L'esperienza mostrata include interazione vocale naturale, assistenza contestuale e supporto continuo grazie ai sensori incorporati. Tutti elementi che mirano a trasformare gli occhiali in una vera estensione dell'assistente AI.

Con Project Aura, Google e Xreal entrano ufficialmente in competizione diretta con i Ray-Ban smart glasses di Meta, che hanno già venduto oltre 2 milioni di unità. Il messaggio è chiaro: gli occhiali intelligenti sono il futuro dell'interazione con l'intelligenza artificiale. E mentre Google lavora con Samsung per headset XR più avanzati, l'approccio di Xreal punta sulla semplicità, sull'uso quotidiano e su un design curato. Non resta che attendere i dettagli su disponibilità e prezzo, ma una cosa è certa: gli occhiali smart stanno tornando, e questa volta vogliono davvero restare.