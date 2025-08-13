Google integra Autofill in Gboard: supporto a password e pagamenti a portata di tastiera

Google sta integrando Autofill in Gboard, con password e metodi di pagamentoa portata di "tap". Tutti i dettagli di questa nuova funzione.

Gboard, la tastiera virtuale di Google preinstallata su molti dispositivi Android, sta introducendo una nuova funzione che trasforma l'esperienza di compilazione automatica: l'integrazione diretta di Autofill with Google. Grazie a questa novità, sarà possibile accedere manualmente a password e metodi di pagamento salvati nel proprio account Google direttamente dalla tastiera, senza dover attendere i suggerimenti automatici che compaiono solo in specifici campi di testo. La funzione è attualmente disponibile in versione beta (Gboard 15.7.5.787916401) e richiede Google Play Services nella versione 25.30 o successiva.

Cosa fare una volta attivata la funzione? Una volta attivata nelle impostazioni di Gboard, questa possibilità comparirà nella griglia dei collegamenti rapidi e potrà essere posizionata anche nella barra dei suggerimenti per un accesso immediato. L'icona dedicata è facilmente riconoscibile: quadrata, con un asterisco centrale e una piccola matita nell'angolo. L'aggiornamento di Gboard non è piaciuto: Google torna indietro sul restyling del selettore Emoji L'interfaccia di questa nuova opzione è suddivisa in due sezioni principali. La prima mostra le password relative all'app in uso in quel momento, garantendo un accesso mirato e sicuro. La seconda è dedicata ai metodi di pagamento, dove è possibile selezionare carte di credito o di debito già memorizzate; per completare un pagamento sarà comunque necessario inserire manualmente il codice di sicurezza (CVV o CVC). Tutto avviene senza uscire dall'app in uso, all'interno della classica finestra rettangolare di Gboard.