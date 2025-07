L'aggiornamento di Gboard non è piaciuto: Google torna indietro sul restyling del selettore Emoji

Il cambiamento introdotto a inizio giugno prevedeva infatti un'interfaccia rivisitata con un carosello di schede rettangolari per navigare tra le diverse sezioni: Emoji, Sticker personalizzati (sui dispositivi compatibili con Pixel Studio), GIF, Adesivi classici ed Emoticon. La nuova disposizione causava però alcuni problemi di usabilità: su dispositivi come il Pixel 9, ad esempio, l'ultima voce del menu risultava nascosta, costringendo l'utente a uno scorrimento manuale per accedervi; la nuova interfaccia aveva inoltre rimosso il pulsante per eliminare rapidamente elementi selezionati, sostituendolo con un floating action button (FAB) posizionato in sovrimpressione, che finiva per coprire parte del contenuto visibile.

Nel corso delle ultime settimane, Google ha deciso di ritirare alcune delle modifiche introdotte al selettore di emoji, GIF e adesivi in Gboard , la tastiera virtuale predefinita su molti dispositivi Android. L'aggiornamento, distribuito inizialmente a giugno, aveva generato diverse critiche, in particolare a causa di un nuovo layout considerato meno pratico rispetto alla versione precedente.

Gboard torna indietro su Android

Alla luce dei feedback raccolti, Google ha deciso di tornare in parte sui propri passi. La nuova versione di Gboard, attualmente in fase di distribuzione con l'aggiornamento alla release stabile 15.5, ripristina un layout simile a quello originario. Le diverse sezioni sono ancora presentate sotto forma di schede, ma ora risultano più strette, permettendo una visualizzazione simultanea e completa degli elementi principali nella schermata iniziale. In questo modo non è più necessario scorrere lateralmente per accedere a tutte le opzioni disponibili.

Da sinistra a destra: Gboard originale, riprogettazione iniziale e design aggiornato (fonte: 9to5Google)

Un altro cambiamento significativo riguarda il ritorno del tasto di cancellazione, che aveva suscitato diverse proteste in seguito alla sua rimozione. Nella nuova versione, il tasto è nuovamente accessibile, anche se nei dispositivi con quattro sole categorie visibili l'interfaccia risulta spostata verso sinistra, perdendo il precedente allineamento centrale.

Alcune novità introdotte nell'aggiornamento di giugno sono però rimaste invariate. Tra queste, l'organizzazione delle intestazioni delle sezioni, che consente di visualizzare un numero maggiore di elementi nella riga superiore, continua a essere presente. Allo stesso tempo, resta assente la pagina combinata per le espressioni, una funzione che in passato raggruppava emoji, GIF e adesivi in un'unica vista.

La versione 15.5 di Gboard è ora disponibile sul canale stabile e verrà distribuita progressivamente a tutti gli utenti Android.