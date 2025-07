Il nuovo RPG del director di Final Fantasy 15 è stato messo in pausa: Project Jewel è bloccato dall'editore

Emergono problemi per Project Jewel, il nuovo gioco di ruolo da parte di Hajime Tabata, director di Final Fantasy 15, il cui sviluppo è stato messo in pausa dall'editore Quantum Solutions in attesa di valutare alcune eventuali modifiche da effettuare sul progetto.

Project Jewel, titolo ovviamente provvisorio, era stato presentato inizialmente come "Shallah" e dovrebbe trattarsi di un RPG ambizioso e di notevoli dimensioni, legato a un budget altrettanto di alto profilo, ma sembra che qualcosa non sia andato per il meglio in quest'ultimo periodo.

Lo sviluppo presso il team JP Games al momento risulta interrotto, con l'editore che sta cercando di collaborare con il team in modo da effettuare eventuali modifiche e forse rivedere vari aspetti del progetto che sembra essersi arenato, in attesa di ulteriori sviluppi.