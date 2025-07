Intel sfida le APU Halo di AMD con nuovi SoC ad alte prestazioni: Nova Lake-AX in arrivo nel 2026?

Non si tratta del primo tentativo in questa direzione. Già lo scorso anno erano emerse voci su una possibile APU di fascia alta basata su architettura Arrow Lake, dotata di configurazione 6+8 core e GPU Xe2 ad alte prestazioni, accompagnata da una cache LLC Adamantine. Quella versione, però, è stata abbandonata. La strategia generale, tuttavia, sembra essere stata semplicemente rinviata, con il progetto riformulato all'interno della prossima generazione Nova Lake, prevista per il 2026.

Secondo le ultime indiscrezioni, Intel starebbe lavorando a una linea di SoC denominata Nova Lake-AX, pensata per la categoria enthusiast , con l'obiettivo di competere direttamente con le soluzioni Halo di AMD e con gli SoC Apple più avanzati.

Cosa sappiamo di Intel Nova Lake-AX

Secondo varie fonti, tra cui il noto leaker @jaykihn0, sarà proprio Nova Lake a ospitare il primo vero prodotto "AX" destinato agli appassionati. Diversamente da Panther Lake, che si concentrerà su dispositivi mobili, Nova Lake offrirà una gamma più ampia e trasversale, includendo sia soluzioni desktop sia portatili. Questo rende l'architettura un candidato plausibile per l'introduzione di una variante enthusiast con caratteristiche potenziate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il progetto Nova Lake-AX mira a sfruttare appieno le capacità di integrazione sviluppate da Intel negli ultimi anni. Si prevede che il packaging sfrutterà la tecnologia Foveros, già impiegata per altri esperimenti legati a chiplet e soluzioni simili agli X3D. I processori Nova Lake tradizionali arriveranno fino a 52 core totali: 16 P-core basati sull'architettura Coyote Cove, 32 E-core Arctic Wolf, e 4 LP-E core su un'isola a basso consumo. Una configurazione simile dovrebbe essere mantenuta anche per le versioni AX, ma con probabili modifiche mirate, come l'introduzione di cache aggiuntive dedicate alla GPU integrata.

Proprio la parte grafica rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del progetto. La GPU integrata sarà basata sull'architettura Xe3 "Celestial", e potrebbe includere 20 o più core, in linea con quanto AMD ha già fatto con le GPU RDNA 3.5 nelle proprie APU Strix Halo. L'obiettivo è quello di offrire un livello di potenza grafica che possa soddisfare sia esigenze professionali, come nel caso di workstation AI o ambienti di sviluppo, sia richieste più orientate al gaming avanzato.

Dal punto di vista del consumo energetico, un SoC con queste caratteristiche richiederà inevitabilmente una gestione termica adeguata e un profilo TDP elevato. Non a caso, si ipotizza che i Nova Lake-AX possano trovare spazio inizialmente soprattutto su piattaforme mobile ad alte prestazioni o workstation portatili, ma l'ipotesi di un'estensione al desktop resta sul tavolo, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

Per quanto riguarda la tempistica, è improbabile che i chip Nova Lake-AX vengano lanciati prima del 2026, e un'ipotesi più realistica suggerisce un debutto nel corso del 2027. Prima di quella data, Intel si concentrerà con ogni probabilità sulle serie standard di Nova Lake, suddivise nei segmenti "S", "HX", "H" e "U". Voi che cosa ne pensate? Avete buone sensazioni verso questa nuova generazione Intel?