Philips Evnia 27M2N3501PA, la recensione del monitor total white con pannello IPS da 27 pollici QHD a 260 Hz

Con un prezzo che si aggira attorno ai 260 euro, questo monitor si propone come alternativa concreta ad altri modelli più noti nella fascia dei 240 Hz in Quad HD, puntando tutto su fluidità e qualità del pannello. Ma sarà riuscito a mantenere l'equilibrio tra prestazioni e compromessi? Scopriamolo nella nostra recensione del monitor Philips 27M2N3501PA .

Come detto in apertura, il prezzo di listino del Philips 27M2N3501PA è di 260 euro . Alla stessa cifra troviamo anche l' AOC Gaming Q27G4R , che dovrebbe avere lo stesso pannello e le medesime specifiche, ma uno chassis di colore nero (sia Philips sia AOC sono infatti brand di proprietà dell'azienda taiwanese TPV Technology).

Sul retro si trovano due ingressi HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, più un'uscita jack da 3.5mm per le cuffie. Il refresh rate di 260 Hz è quindi raggiungibile solo con il colegamento DisplayPort, mentre in HDMI ci si deve accontentare di 144 Hz a 1440p. Il supporto offre regolazioni complete in altezza, inclinazione e rotazione, compresa la modalità pivot verticale, mentre è presente anche il montaggio VESA 100 x 100.

Dal punto di vista del colore, la copertura dichiarata del 90% della gamma DCI-P3 posiziona il monitor in linea con altri IPS della stessa fascia, mentre per l'HDR si parla di compatibilità HDR10, ma senza certificazioni VESA (come DisplayHDR400). Il tempo di risposta è dichiarato in 1 ms GtG ed è supportato il Variable Refresh Rate tramite Adaptive Sync, compatibile con le GPU AMD e con la modalità G-Sync compatibile, anche se manca una certificazione ufficiale NVIDIA.

Il Philips Evnia 27M2N3501PA adotta una configurazione ormai familiare nel segmento gaming di fascia media: pannello IPS W-LED da 27 pollici con risoluzione Quad HD (2560 x 1440) in formato 16:9 , che rappresenta un buon compromesso tra definizione e carico potenziale sulla GPU. Il punto forte di questo modello è sicuramente la frequenza di aggiornamento a 260 Hz (in overclock), che lo rende appetibile anche per chi gioca a titoli competitivi e cerca il massimo della fluidità, senza però rinunciare alla fedeltà cromatica e agli angoli di visione propri della tecnologia IPS.

Il pannello è circondato da cornici sottili su tre lati, mentre il bordo inferiore, leggermente più pronunciato, ospita il logo Philips sulla destra e la dicitura "Evnia" sulla sinistra. La base a piedistallo centrale, anch'essa bianca, ha un profilo triangolare pulito, che lascia spazio sufficiente per tastiere e altri accessori senza risultare troppo ingombrante. Il supporto incluso offre una buona gamma di regolazioni ergonomiche: altezza, inclinazione, rotazione laterale e modalità pivot verticale sono tutte presenti, rendendo il monitor adatto anche a configurazioni multi-display o contesti professionali. Sul retro è previsto il classico attacco VESA 100 x 100, per chi preferisce utilizzare un braccio per monitor specifico o un supporto a parete.

Il Philips Evnia 27M2N3501PA si distingue fin da subito per una scelta cromatica meno comune nel mondo del gaming: il monitor adotta infatti una finitura bianca opaca, in linea con lo stile della linea Evnia a cui appartiene. Un design sobrio ma moderno, che punta a offrire un'estetica più versatile rispetto ai classici monitor da gioco neri e aggressivi. La colorazione chiara consente un buon inserimento anche in ambienti domestici o professionali, e in generale tende a scomparire quando ci sono immagini sullo schermo.

Esperienza d'uso

Il Philips Evnia 27M2N3501PA stupisce per la sua sostanza. Al di là del supporto ergonomico e solido, che consente tutte le regolazioni utili a trovare la posizione di visualizzazione ideale, la qualità dell'immagine è molto buona per un pannello IPS di questa fascia di prezzo. Il monitor può infatti contare su angoli di visione ampi, tipici dei pannelli IPS, colori vividi e una nitidezza soddisfacente.

Buoni i colori in gaming su PC

La luminosità di picco non è eccezionale, ma la gestione dei riflessi è buona. Anche il contrasto non sfigura, pur risultando debole nel confronto con i tanti monitor OLED che affollano il mercato.

L'OSD Philips Evnia 27M2N3501PA

L'OSD (on-screen display) è minimale ma efficace, e si attiva col solito joystick a 5 direzioni sul retro. Il software di Philips, Precision Center, non è il più bello da vedere sul mercato, ma dà accesso rapidamente a tutte le impostazioni e permette di attivare l'HDR.

L'app Precision Center per Philips Evnia

E a proposito di HDR, il monitor supporta HDR10: un'aggiunta che garantisce una maggiore vivacità ai colori, pur senza raggiungere la qualità di altri pannelli ben più costosi.

Videogiochi

Il focus del monitor Philips è il gaming e in questo campo la risoluzione 1440p e i 260 Hz sono una garanzia quando si gioca su PC collegati tramite Display Port. Il produttore avvisa che l'overclock della frequenza potrebbe causare riavvii e comportamenti anomali del display, ma durante i nostri test non si è verificato nulla di tutto questo.

Con l'uscita Display Port la frequenza di aggiornamento può arrivare fino a 260 Hz

I due ingressi HDMI 2.0 sono poi utili per giocare su console e collegare PC portatili un po' più datati, ma hanno i loro limiti. Su PS5, per esempio, non permettono di abilitare ALLM e VRR, anche se non abbiamo sofferto fenomeni di tearing. Non è invece supportato il Dolby Vision, né per i giochi, né per i contenuti multimediali, la cui resa è comunque molto buona.

Uso da ufficio

Il monitor Philips è perfetto anche per l'uso da ufficio: non è troppo appariscente come posso essere altri monitor da gaming, ma offre comunque una qualità dell'immagine bilanciata, una buona luminosità e testi sempre nitidi, in tutte le condizioni di utilizzo.