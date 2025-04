Philips e AOC presentano i nuovi monitor da gaming con tecnologia Dual Frame

L'offerta di AOC e Philips non si ferma alla fascia alta e ai giocatori professionisti. La nuova lineup offre infatti monitor per tutte le tasche, in grado di adattarsi ad esigenze diverse, tanto per i giocatori PC quanto per quelli console.

Dopo avervi mostrato i nuovi AOC AGON PRO in arrivo nei prossimi mesi, passiamo ora alla fascia media e alle proposte entry-level che vedono protagonisti i display AOC Gaming e Philips Evnia con tecnologia Dual Frame e con risoluzione QHD.