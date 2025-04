I piani per la nuova azienda partecipata di Ubisoft emergono da una nota interna

Il noto leaker Tom Henderson è entrato in possesso di una nota interna firmata dal managing director Christophe Derennes e relativa ai piani per la nuova azienda partecipata di Ubisoft, nata dalla collaborazione tra la casa francese e Tencent.

Come annunciato alcuni giorni fa, la nuova entità includerà le proprietà intellettuali più importanti di Ubisoft, ovverosia Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six, insieme a tutti i team di sviluppo che hanno lavorato ai franchise in questione.

Sembra tuttavia che non sia ben chiaro cosa accadrà esattamente, e ciò si sta riflettendo sul valore azionario dell'azienda: secondo un paio di investitori interpellati da Henderson, il calo in borsa è dovuto appunto alla mancanza di dettagli in merito a questa operazione, nonché al fatto che sul medio e lungo termine non ci saranno altri cambiamenti.

Parlando con diversi dipendenti di Ubisoft, il leaker ha scoperto che anche la comunicazione interna è stata piuttosto carente, al di là di alcune e-mail interne che avvisavano il personale di ciò che stava accadendo ma senza entrare nel merito della questione.