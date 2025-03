Ubisoft ha creato una nuova azienda con Tencent con le IP di Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Ubisoft ha annunciato una drastica trasformazione del suo modello di business, con la creazione di nuova azienda sussidiaria che incorporerà esclusivamente i tre maggiori franchise della compagnia francese, ovvero Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six .

Come cambierà Ubisoft?

L'obiettivo di questa operazione è quello di separare gli asset di valore e più redditizi di Ubisoft da quelli meno desiderabili, costosi e che frenano la crescita in borsa dell'azienda, che nell'arco di cinque anni ha perso l'80% del suo valore. In questo modo Ubisoft potrà "cristallizzare il valore dei di questi asset, rafforzando il bilancio e creando le migliori condizioni per la crescita e il successo a lungo termine di questi franchise".

Questo non significa che le altre IP dell'azienda transalpina finiranno nel dimenticatoio. Anzi, il comunicato di Ubisoft afferma che la compagnia si "concentrerà sullo sviluppo di franchise iconici, tra cui Tom Clancy's Ghost Recon e The Division, accelerando la crescita dei titoli più performanti e sfruttando tecnologie dirompenti su nuovi franchise selezionati, continuando a fornire motori di gioco di produzione e servizi online all'avanguardia.

"Oggi Ubisoft apre un nuovo capitolo della sua storia", ha dichiarato Yves Guillemot, cofondatore e CEO. "Accelerando la trasformazione dell'azienda, questo è un passo fondamentale per cambiare il modello operativo di Ubisoft, che ci permetterà di essere agili e ambiziosi. Siamo concentrati sulla costruzione di solidi ecosistemi di gioco progettati per diventare sempreverdi, sulla crescita di brand ad alte prestazioni e sulla creazione di nuove IP alimentate da tecnologie emergenti e all'avanguardia."

Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft

"Con la creazione di una filiale dedicata che guiderà lo sviluppo di tre dei nostri maggiori franchise e l'ingresso di Tencent come investitore di minoranza, stiamo cristallizzando il valore dei nostri asset, rafforzando il nostro bilancio e creando le migliori condizioni per la crescita e il successo a lungo termine di questi franchise. Con il suo team di leadership dedicato e autonomo, si concentrerà sulla trasformazione di questi tre marchi in ecosistemi unici."

"Ci impegniamo a costruire un'organizzazione più nitida e mirata, in cui team di talento porteranno i nostri marchi a un livello superiore, accelereranno la crescita dei franchise emergenti e guideranno l'innovazione nelle tecnologie e nei servizi di nuova generazione, il tutto con l'obiettivo di offrire giochi arricchenti e memorabili che superino le aspettative dei giocatori e creino un valore superiore per i nostri azionisti e gli altri stakeholder."

Martin Lau, Presidente di Tencent, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership di lunga data con Ubisoft attraverso questo investimento, che riflette la nostra continua fiducia nella visione creativa e nell'eccezionale talento di Ubisoft per guidare un successo duraturo nel settore. Vediamo l'immenso potenziale di questi franchise per evolversi in piattaforme di gioco evergreen a lungo termine e creare nuove esperienze coinvolgenti per i giocatori".

La notizia arriva a pochi giorni dal lancio di Assassin's Creed Shadows su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il nuovo episodio si sta rivelando un successo: è il secondo miglior lancio nella storia della serie per fatturato.