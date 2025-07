Un nuovo Assassin's Creed potrebbe essere presto annunciato secondo dei dati dei server PlayStation

Assassin's Creed è una delle saghe di punta di Ubisoft (se non LA saga) e la compagnia francese sta ovviamente puntando molto su nuovi capitoli: supponiamo quindi che non vi sorprenderà troppo sapere che, secondo un nuovo report, l'editore potrebbe essere vicino all'annuncio di un nuovo titolo.

La fonte in questo caso è PlayStation Game Size, un account che si occupa di cercare nei server di PlayStation nuove potenziali informazioni sui giochi in arrivo.