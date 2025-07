In un episodio tanto ironico quanto significativo, ChatGPT Agent, la nuova funzione avanzata di OpenAI, è riuscita a superare il celebre test anti-bot di Cloudflare, cliccando sulla casella "Non sono un robot", mentre svolgeva un compito automatizzato online. Il momento è stato documentato da un utente Reddit, "logkn", con tanto di screenshot in cui l'IA narrava la propria azione: "Ora cliccherò sulla casella 'Verify you are human' per completare la verifica. Questo passaggio è necessario per dimostrare che non sono un bot." Si tratta di un episodio tanto peculiare quanto preoccupante anche se, c'è da dire, non è la prima volta che un sistema IA supera le verifiche CAPTCHA.

I dettagli di ChatGPT Agent ChatGPT Agent è una versione avanzata dell'assistente AI di OpenAI, capace di navigare in un browser virtuale protetto, accedere a Internet e completare compiti complessi per conto dell'utente, mantenendo la supervisione umana. In questo caso, stava convertendo un video online, ma ha mostrato una capacità notevole nel riconoscere e completare il passaggio di verifica comportamentale di Cloudflare, noto come Turnstile. ChatGPT come psicologo, Altman avverte: in questo caso non c'è il segreto professionale Sebbene non abbia affrontato un CAPTCHA visivo con immagini, l'agente ha superato il controllo analizzando segnali comportamentali tipici degli umani: movimenti del mouse, tempi di clic e altri indicatori. Questo livello di autonomia e adattamento solleva dubbi sull'efficacia futura dei CAPTCHA, nati proprio per distinguere esseri umani da bot.

Un caso non isolato Tuttavia, la possibilità per le IA di superare questi test, come detto in apertura di articolo, non è una novità assoluta. Già da anni esistono bot in grado di risolvere CAPTCHA, spingendo i sistemi di sicurezza a diventare sempre più complessi. Screen Reddit Nel frattempo, alcuni CAPTCHA, come quelli di Google reCAPTCHA, vengono utilizzati per addestrare algoritmi di riconoscimento immagini, creando un paradosso: i test nati per bloccare i bot stanno rendendo i bot più intelligenti. ChatGPT Agent dimostra una crescente capacità decisionale, visiva e contestuale, eseguendo compiti pratici come fare la spesa o gestire moduli online