OpenAI annuncia ChatGPT Agent, l’assistente IA in grado di eseguire compiti ancora più complessi

Il nuovo agente di ChatGPT

Gli utenti possono selezionare la modalità "Agent". Facendo ciò, l'assistente eseguirà determinati compiti per voi. Potete ad esempio chiedere all'IA di pianificare una cena romantica in ogni dettaglio, analizzare i dati di mercato di più aziende (creando poi delle presentazioni) e molto altro ancora. OpenAI vuole quindi agevolare l'esperienza dell'utente e fornirgli strumenti che gli permettano di ottimizzare i tempi, soprattutto se si è particolarmente impegnati. Secondo quanto specificato, l'agente dovrebbe agire costantemente sotto la supervisione dell'utente, attendendo quindi eventuali consensi prima di effettuare acquisti, compilare moduli o condividere dati personali.

Inoltre, pare sia stato programmato per rifiutare compiti poco sicuri, legati ad esempio alla fornitura di consulenze legali o alle transizioni finanziarie. A tal proposito, OpenAI sostiene di aver attivato ulteriori misure di sicurezza per i rischi in ambito chimico e biologico. Per ora la nuova funzione è disponibile nel Regno Unito e per gli abbonati ai piani Pro, Plus e Team. Non sappiamo ancora quando e se arriverà in Italia, ma vi aggiorneremo.