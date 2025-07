ChatGPT: arriva la modalità registrazione su desktop, per trascrivere e riassumere le riunioni

Dopo il lancio iniziale per gli utenti Team, Enterprise ed Education, OpenAI ha avviato il rilascio della modalità registrazione anche per gli abbonati ChatGPT Plus che utilizzano l'app su macOS. Si tratta di una nuova funzione, Record Mode in inglese, pensata per agevolare la presa di appunti durante riunioni o chiamate, sfruttando le capacità dell'intelligenza artificiale.

La funzione è stata anticipata durante una presentazione aziendale a giugno, e ora comincia a essere disponibile per un pubblico più ampio. Con un'interfaccia discreta e un funzionamento locale, Record Mode si distingue da altri assistenti IA per riunioni, ponendosi come uno strumento utile per chi lavora da desktop.