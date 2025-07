WhatsApp Android Beta: test per una nuova funzione, box domande negli aggiornamenti di stato

Si tratta di un elemento riscontrato all'interno della beta della versione Android della piattaforma: la notizia è stata riportata, come succede quotidianamente, dal noto e affidabile portale di comunicazione relativa alla piattaforma di messaggistica di Meta, WABetaInfo. Questa novità aumenterebbe il grado di interazione anche all'interno degli aggiornamenti di stato .

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che permetterà agli utenti di aggiungere un box con una domanda direttamente all'interno degli aggiornamenti di stato. Simile al celebre sticker domande delle Instagram Stories , questa novità è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell'app.

WhatsApp testa le domande nei canali: feedback diretti per gli admin in arrivo su iOS

Il funzionamento è semplice: gli utenti potranno digitare una domanda a scelta e condividerla nel proprio stato. I contatti (o un pubblico selezionato) potranno rispondere direttamente dallo stesso stato , senza dover aprire una chat separata. Ogni stato potrà contenere una sola domanda, quindi per porre più domande sarà necessario pubblicare aggiornamenti multipli.

Ulteriori dettagli

Sarà possibile, inoltre, ricondividere alcune delle risposte ricevute all'interno dei propri stati, per dare visibilità a commenti interessanti, utili o divertenti. Tuttavia, WhatsApp ha previsto una misura importante per la privacy: le risposte condivise pubblicamente non includeranno alcun riferimento all'autore, mantenendo quindi l'anonimato di chi ha risposto.

WhatsApp logo

Questa funzione mira a stimolare maggiore interazione tra gli utenti, offrendo un modo informale e coinvolgente per ricevere opinioni, consigli o semplicemente avviare conversazioni. Si tratta di un passo ulteriore verso la trasformazione degli stati WhatsApp in uno spazio più dinamico, simile per alcuni aspetti alle Stories di altre piattaforme social.