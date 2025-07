L'autore di Silent Hill, Keiichiro Toyama, sta lavorando a un nuovo gioco che non riguarda Slitterhead

Nonostante questo, il team ha deciso di passare ad altro, ed è già pienamente impegnato sullo sviluppo di un altro gioco che non rappresenta un seguito di Slitterhead, a quanto pare, in attesa di una presentazione vera e propria.

La cosa viene riferita in un'intervista pubblicata di recente dalle pagine di Famitsu, in occasione di un'esibizione d'arte collegata proprio a Slitterhead. Toyama ha ammesso che le vendite del loro primo gioco sono state al di sotto delle aspettative più positive, tuttavia si è comunque rivelato una sorta di titolo "cult".

Keiichiro Toyama, autore di Silent Hill nonché fondatore del team indie Bokeh Game Studios, ha confermato in una recente intervista di essere già pienamente al lavoro su un nuovo progetto che non è un seguito di Slitterhead , l'action horror lanciato l'anno scorso come gioco di debutto dello studio.

Qualcosa di diverso

Parlando sempre dell'action horror lanciato nel 2024, Toyama ha spiegato che il team aveva intenzione di creare un gioco che fosse più alla portata di tutti e dunque che riuscisse a totalizzare vendite superiori, invece si è rivelato una sorta di gioco di culto per un pubblico di appassionati, forse anche a causa della confusione nella classificazione di Slitterhead tra horror o action.

In ogni caso, Toyama ha sottolineato che il successo commerciale non era l'unico obiettivo dello studio con Slitterhead, e in definitiva l'autore si è detto molto soddisfatto di come il suo team sia stato in grado di mostrare la propria individualità attraverso questo gioco e di fare molte cose che non sarebbero state possibili se si fosse trattato di uno studio AAA.

Il creatore di Silent Hill ha anche riferito di voler pensare a una pianificazione a lungo termine per il suo team, per cui dovrà necessariamente passare il testimone a qualcuno, considerando che comincia ad avere una certa età.

Bokeh ha già mostrato le sue capacità creative e la sua libertà con Slitterhead, titolo particolare sia per il genere che per il suo essere moralmente ambiguo, ma il team ha ora intenzione di esplorare generi diversi e incorporare più idee che possano piacere alle giovani generazioni.

"Non posso rivelare i dettagli esatti, ma abbiamo iniziato a lavorare al nostro prossimo titolo. All'inizio volevamo che questo fosse uno studio in cui potessimo fare molte cose diverse, come implementare le idee delle generazioni più giovani e lavorare su progetti più leggeri", ha spiegato Toyama.

"Ancora una volta, dobbiamo impegnarci al massimo come studio e dimostrare di essere all'altezza del compito. Attualmente stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, siamo ancora nella fase iniziale, quindi credo che saremo in grado di rivelare ulteriori dettagli sul nuovo gioco in futuro".