Dopo Slitterhead, Keiichiro Toyama e la sua Bokeh Game Studios sono già al lavoro su di un nuovo gioco

Come tradizione vuole, anche quest'anno sono usciti i propositi per il nuovo anno degli sviluppatori giapponesi, raccolti dalle testate 4Gamer.net e Famitsu. Tra questi spicca quello di Keiichiro Toyam a, che ha dichiarato di essere al lavoro, insieme alla sua Bokeh Games Studios, su di un nuovo gioco . Considerando che Slitterhead è stato pubblicato a fine 2024, si tratta di un'ottima notizia.

Toyama sempre all'opera

Per la precisione Toyama, conosciuto per le serie Silent Hill, Siren, Gravity Rush e per il già citato Slitterhead, nelle sue "ambizioni per il 2025" ha detto: "Dopo l'uscita del primo titolo del nostro studio, Slitterhead, pensavo di poter tirare un po' il fiato, ma invece sembra che sia diventato solo più impegnato... Abbiamo iniziato a prepararci per il nostro prossimo progetto e, vista l'ampia gamma di opzioni, è stato faticoso, ma sto anche provando un senso di realizzazione che non sentivo da molto tempo."

Naturalmente non ci sono dettagli di sorta in merito. Anzi, dalle parole di Toyama possiamo capire facilmente che attualmente Bokeh sta valutando a cosa lavorare, per poi iniziare la fase esplorativa. Quindi non aspettiamoci niente per i prossimi anni, considerando i cicli di sviluppo attuali dei doppia A, spesso superiori ai tre / quattro anni.

Difficile dire a cosa potrebbe lavorare Toyama, anche perché non sappiamo se Slitterhead sia andato bene o no sul mercato, considerando l'accoglienza decisamente fredda che ha ricevuto nelle recensioni. Probabilmente sarà un altro titolo dalle atmosfere horror, ma non si può mai dire vista anche la sua esperienza maturata con i Gravity Rush.