Balatro continua a macinare successi e supera il suo record di giocatori contemporanei su Steam

La popolarità di Balatro non accenna a diminuire, tanto che il roguelike basato sul poker, ma senza elementi da gioco d'azzardo, sta vivendo una seconda giovinezza in termini di fama, al punto da aver battuto il suo record di giocatori contemporanei su Steam, volato a quota 38.506 nelle scorse ore. Per inciso, il record precedente era di 37.900 giocatori, registrato il 10 marzo 2024, circa tre settimane dopo il lancio.