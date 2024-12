Il folle horror psicologico The Exit 8 diventerà un film dal vivo

Poco conosciuto dalle nostre parti, in patria The Exit 8 è diventato un vero e proprio oggetto di culto, tanto da essere uno dei titoli più scaricati dell'anno dall'eShop di Nintendo Switch .

Toho ha annunciato l'arrivo di un adattamento cinematografico del popolare gioco indie giapponese The Exit 8 , con l'uscita fissata al 2025 (in data ancora da destinarsi). Per ora è previsto solo per il Giappone e non si sa niente di una possibile distribuzione internazionale.

Un film concettuale

Creato dallo sviluppatore indipendente giapponese Kotake Create, The Exit 8 è un walking simulator ambientato nei tunnel di una stazione della metropolitana, che creano un loop infinito. I giocatori devono individuare con successo le anomalie nell'ambiente circostante per raggiungere l'uscita 8, che dà il titolo al gioco. Pubblicato inizialmente su Steam a novembre 2023, è stato poi convertito per Nintendo Switch e PlayStation 4 e PlayStation 5. Se volete c'è anche un seguito, chiamato Platform 8.

Per accompagnare l'annuncio, Toho ha pubblicato un teaser trailer del film, che sembra essere davvero fedele al gioco. Nel filmato possiamo vedere anche il celebre "salaryman" di mezza età, personaggio simbolo di The Exit 8.

Anche lo sviluppatore ha voluto esprimere la sua gioia in merito a questa novità: "Quando ho pubblicato il gioco a novembre 2023, non avrei mai immaginato che circa un anno dopo sarebbe stato trasformato in un film. Ne sono grato e sorpreso. Quando ho sentito per la prima volta la notizia, mi sono chiesto come un gioco senza una vera trama potesse diventare un film, ma penso che ne sia venuto fuori un film interessante che mantiene il mondo e l'atmosfera di The Exit 8." Pare inoltre che lo sviluppatore abbia visitato il set e si sia emozionato nel veder ricreato nella realtà il suo gioco. "Spero che lo attendiate con impazienza! Anch'io sono davvero impaziente di vedere il film!"