La strana avventura horror The Exit 8 è disponibile ora anche su Xbox Series X|S

Tutto il gioco è incentrato sulla necessità di raggiungere l'agognata "Uscita 8", che però risulta essere decisamente più difficile del previsto, visto che il corridoio in questione può trasfigurare in varie situazioni alquanto folli .

Fascino e inquietudine degli spazi liminali

Come abbiamo riferito nel nostro speciale su The Exit 8, il titolo in questione riesce bene a catturare il fascino e l'inquietudine di spazi liminali come un corridoio sotterrano di una metropolitana.

L'area in questione sembra comune e familiare, ma da un momento all'altro può ospitare deviazioni surreali.

Il successo di The Exit 8, che ha venduto finora oltre 1,4 milioni di copie e ha già un film in produzione, deriva dal fascino esercitato da queste aree e da queste situazioni, che hanno portato anche alla diffusione del mito delle Backrooms. In occasione dell'uscita della versione Xbox, gli sviluppatori hanno pubblicato anche un trailer di lancio dedicato.