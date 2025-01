Tales of Graces f Remastered si mostra in un trailer dedicato a Richard

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Tales of Graces f Remastered, in questo caso incentrato in particolare sul personaggio di Richard ma che consente comunque di vedere qualcosa del gioco in questione, rimasterizzazione del capitolo uscito nel 2010.

Si tratta di un gioco di ruolo in classico stile nipponico che ha una storia alquanto lunga anche sul mercato: la prima edizione, Tales of Graces, venne lanciata nel 2009 su Nintendo Wii, poi l'anno successivo arrivò Tales of Graces F su PS3, con alcune variazioni, giunta in Europa a distanza di un paio di anni, nel 2012.

La versione rimasterizzata ha una grafica migliorata e adattata alle risoluzioni più alte, oltre a diverse modifiche e miglioramenti anche in termini di quality of life, come gli auto-salvataggi, la possibilità di eliminare gli incontri casuali e varie altre caratteristiche.