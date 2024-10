Il nuovo trailer di Tales of Graces f Remastered ci svela il sistema di combattimento

L'editore ha sottolineato che Tales of Graces f Remastered è più accessibile rispetto alla versione originale e offre numerose aggiunte che arricchiscono l'esperienza. Si può quindi scegliere se combattere o meno, se accelerare i dialoghi e se attivare dei suggerimenti a icone, per non perdersi nel mondo di Ephinea.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tales of Graces f Remastered per far scoprire al giocatore le meccaniche di base del combattimento . Quindi preparatevi a vedere un po' di gameplay con le nuove funzionalità e i miglioramenti grafici introdotti.

Il trailer

Come dicevamo, il trailer è incentrato sul sistema di combattimento, definito semplice ma allo stesso tempo dinamico, in cui il giocatore deve schivare rapidamente i colpi dei nemici e sincronizzare i suoi attacchi per mantenere attive le combo. Si può inoltre passare da uno stile di combattimento all'altro per affrontare i diversi avversari. Infine, si può caricare la Accel Mode per sbloccare le abilità speciali, uniche per ogni personaggio.

Tales of Graces f Remastered è, come intuibile dal titolo, una versione riveduta e corretta, anche dal punto di vista grafico, di Tales of Graces f, uscito originariamente per PlayStation 3. Asbel incontra Sophie in un misterioso giardino. Anni dopo, l'amicizia con il principe Richard diventerà il motore per combattere contro chi minaccia il loro mondo.

Da sottolineare che Tales of Graces f Remastered includerà di base 80 DLC del gioco originale. Sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2025 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (Steam) e Nintendo Switch.