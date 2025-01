Tales of Graces f Remastered ha salvato studio Tose dal fallimento

Arrivato nelle scorse ore sul mercato, Tales of Graces f Remastered non è solo un'ottima edizione rimasterizzata di un gioco di ruolo giapponese molto amato, ma è anche il progetto che ha salvato lo studio di sviluppo giapponese Tose , che ha curato questa edizione, dal fallimento.

Un buco difficile da riempire

Tose è sul mercato da oltre 40 anni. Ha collaborato alla realizzazione di titoli per aziende quali Nintendo o Square Enix, ma recentemente ha avuto problemi dal punto di vista finanziario, dopo la cancellazione di alcuni progetti che hanno causato dei buchi di bilancio difficili da riempire. Comunque sia, alla fine c'è stata una ripresa, con una crescita del 160,9% nel settore dei videogiochi per PC e console, dovuta a dei nuovi giochi a cui sta lavorando o ha lavorato. Uno dei giochi che hanno salvato Tose è proprio Tales of Graces f Remastered.

Tales of Graces f Remastered è il primo gioco pubblicato nell'ambito del progetto per il 30° anniversario della serie Tales of. Tose ha migliorato la grafica, ha lavorato sulla qualità della vita e ha aggiunto varie funzioni assenti nell'edizione del 2010. È giocabile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Xbox One. La versione per PC (Steam) uscirà il 17 gennaio. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Tales of Graces f Remastered, consci che è stato ben accolto da quasi tutta la critica.