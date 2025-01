Tales of Graces f Remastered si mostra con il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Tales of Graces f Remastered ci introduce alla storia e ai personaggi dell'action RPG prodotto da Bandai Namco, disponibile ora in versione rimasterizzata su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Arricchito dalla presenza dell'espansione Lineage and Legacies, che va ad arricchire i contenuti dell'esperienza, Tales of Graces f Remastered ci conduce in un mondo fantasy ricco di elementi suggestivi ma anche di pericolose insidie da cui dovremo guardarci.

Lo scenario è quello del pianeta Ephinea, che fa da sfondo alle vicende di tre ragazzi che hanno promesso di salvare insieme il futuro di questo mondo: riusciranno Asbel, Richard e Sophie a portare a termine l'importante missione?

"I legami trascendono il tempo", recita il trailer, che con le sue sequenze presenta gli elementi cardine di Tales of Graces f Remastered.