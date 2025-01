I voti della critica di Tales of Graces f Remastered sono buoni e ottimi

Tempo di voti anche per il gioco di ruolo d'azione giapponese Tales of Graces f Remastered , che è stato accolto davvero bene dalla critica. Per bene, intendiamo che per ora non risultano recensioni negative, con quelle positive che vanno dal 7 al 10, per una media voto su Open Critic di 83.

L'elenco dei voti

In generale, Tales of Graces f Remastered è piaciuto per la storia (anche se in merito i giudizi sono contraddittori nel merito), per l'eccezionale sistema di combattimento e per come è stata gestita la rimasterizzazione, in particolare le aggiunte alla qualità della vita degli utenti considerate molto positive.

I più critici non hanno gradito particolarmente le prime ore, ma in generale nessuno lo ha bocciato, consigliandolo a tutti gli appassionati del genere e a chi è alla ricerca di un buon JRPG in generale. Vediamo i voti: