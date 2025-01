Kingdom Come: Deliverance 2 potrebbe essere stato bannato in Arabia Saudita per immoralità

Qualcuno però potrebbe non averlo apprezzato più di tanto. In particolare l'Arabia Saudita potrebbe aver bannato il gioco per immoralità , stando a un resoconto giornalistico. In particolare, ad aver colpito i censori arabi sarebbe una scena di sesso gay non saltabile.

Recentemente sono uscite le ultime anteprime di Kingdom Come: Deliverance 2 , che hanno permesso di conoscere meglio il gioco. Le opinioni, compresa quella del nostro Francesco Serino , sono generalmente molto positive, sia per quanto riguarda il gameplay, sia per l'ottimizzazione su PC e console.

Morale e immorale

A riportare la notizia è stata la testata araba VGA4A, che ha spiegato come il gioco sia stato bandito proprio per la presenza di scene considerate immorali, aggiungendo in un post successivo che gli sviluppatori si sono rifiutati di modificare il gioco, decisione che avrebbe portato al drastico provvedimento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

C'è da notare che ancora non ci sono comunicati ufficiali in merito. Nemmeno lo studio di sviluppo ha dichiarato nulla sull'argomento. Per ora, quindi, si tratta soltanto di un report giornalistico, che va preso con le dovute cautele, almeno fino all'ufficializzazione o meno della notizia.

Detto questo, l'Arabia Saudita non è nuova a vietare la vendita di giochi considerati immorali, quindi non ci sarebbe da stupirsi nel caso sia successo anche a Kingdom Come: Deliverance II.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 uscirà il 4 febbraio 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.