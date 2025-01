Daredevil: Born Again si mostra con il primo trailer italiano, molto violento

Disney ha pubblicato il primo trailer italiano di Daredevil: Born Again, o meglio Daredevil: Rinascita, sorprendendo un po' tutti per il grado di violenza presente in alcune sequenze: a quanto pare la serie televisiva non abbandonerà i toni delle origini su Netflix.

Il video si apre con un confronto civile fra Matt Murdock e Wilson Fisk, che quest'ultimo definisce "non del tutto spiacevole". I due si conoscono fin troppo bene e sono al corrente delle rispettive attività segrete, ma ora che il Kingpin è diventato sindaco di New York le cose sono cambiate.

Matt sembra invece aver compiuto un passo indietro rispetto alla sua carriera di vigilante, ma molteplici fattori sembra lo spingeranno a indossare di nuovo il costume di Daredevil... magari in una versione differente?