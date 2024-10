La data di uscita di Daredevil: Born Again su Disney Plus è stata svelata al New York Comic Con 2024

Marvel ha rivelato durante il New York Comic Con 2024 che Daredevil: Born Again debutterà ufficialmente su Disney+ il 4 marzo 2025 .

Il video dell'annuncio della data di uscita di Daredevil: Born Again

Nel tweet qui sotto, pubblicato da Rotten Tomatoes (piattaforma che raccoglie le opinioni della stampa in ambito televisivo e cinematografico), vediamo una breve clip nella quale Vincent D'Onofrio annuncia la data di uscita.

Ricordiamo che questa tecnicamente non è la prima serie TV di Daredevil. Il personaggio è già apparso in una serie divisa in tre stagioni pubblicata su Netflix a partire dal 2015. Torneranno gli stessi attori di tale produzione, con Charlie Cox che sarà ancora una volta Matt Murdock / Daredevil. Insieme a lui ci saranno il già citato D'Onofrio, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll nei panni di Karen Page, Jon Bernthal nei panni di The Punisher, Wilson Bethel nei panni di Bullseye, e non solo.

Al momento non abbiamo ancora avuto modo di vedere un trailer esteso di Daredevil: Born Again. Era stato condiviso durante il D23 a porte chiuse e il pubblico ha già parlato di cosa era stato mostrato (Daredevil e Kingpin che condividono una cena tesa, Punisher che scaraventa Daredevil contro un armadietto, un assortimento di maschere di Daredevil e il nostro eroe che fa a pezzi una quantità quasi preoccupante di cattivi) ma ufficialmente non è ancora stato mostrato.

