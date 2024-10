Marvel's Spider-Man 2 non riceverà nuovi contenuti della storia tramite DLC

Questo va in controtendenza con il primo gioco della serie, che al contrario aveva ricevuto tre espansioni minori dopo il lancio, che assieme formano la storia aggiuntiva de "La Città che non Dorme Mai".

Marvel's Spider-Man 2 non riceverà alcun DLC o espansione con contenuti aggiuntivi che andranno ad espandere ulteriormente la storia del gioco, per buona pace di chi sperava prima o poi di vestire nuovamente i panni di Peter Parker o Miles Morales.

Insomniac non ha nessun piano per dei DLC a un anno dal lancio

La conferma è arrivata da Insomniac Games stessa tramite l'annuncio della versione PC di Marvel's Spider-Man 2 sulle pagine del PlayStation Blog. In particolare, l'articolo firmato dal senior community manager Aaron Jason Espinoza afferma che "sebbene non siano previsti nuovi contenuti narrativi per Marvel's Spider-Man 2, la versione PC include tutti i contenuti post-uscita realizzati finora, tra cui la Nuova partita+, costumi e varianti extra, funzioni aggiuntive della modalità foto e tanto altro."

Peter e Miles affrontano Sandman in Marvel's Spider-Man 2.

Ora, i più pignoli potrebbero affermare che Insomniac Games non ha escluso a priori un potenziale DLC di Marvel's Spider-Man 2, tuttavia, considerando che non esistono neppure dei "piani" a un anno dal lancio della versione PS5, si tratta di una possibilità molto remota.

In sostanza si tratta di una brutta notizia per i fan, specie considerando che una certa missione secondaria del gioco sembrava ricollegarsi a un'altra celebre nemesi di Spider-Man, mentre nei mesi scorsi erano spuntati in rete dei contenuti tagliati, portando molti a desiderare un'espansione con protagonista Venom. A ogni modo, prima o poi sicuramente rivestiremo i panni dei due arrampicamuri con un gioco a sé stante più contenuto, alla Marvel's Spider-Man: Miles Morales per intenderci, o in un sequel vero e proprio.