Cosa giocherete questo weekend? Super Mario Jamboree o siete ancora su Dragon Ball e Metaphor: ReFantazio?

Il fine settimana è finalmente arrivato, così come la nostra domanda di rito per conoscere i gusti dei nostri lettori: cosa giocherete questo weekend? Sfoltirete il backlog o state passando il tempo con una delle novità uscite nell'ultima settimana?

A questo proposito, ottobre è un mese ricco di uscite da spessore e dunque le opzioni di certo non mancano. In particolare è probabile che molti di voi siano ancora impegnati con una delle novità delle ultime settimane, come ad esempio Silent Hill 2, Dragon Ball: Sparking! Zero e Metaphor: ReFantazio, che si stranno rivelando tre dei più grandi successi del 2024.