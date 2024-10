Il cosplay di Fubuki da One Punch Man firmato da reyrri è una forza della natura

One Punch Man è un manga e anime che si basa sulle divertenti e assurde avventure di Saitama, un eroe che può sconfiggere chiunque con un solo pugno, creando situazioni comiche e surreali. Purtroppo non ci sono ancora novità sulla messa in onda della terza stagione dell'anime, ma nel frattempo quantomeno possiamo ammirare il bellissimo cosplay di Fubuki realizzato da reyirri.

Fubuki, conosciuta anche come Tempesta Infernale e Tormenta dell'Inferno, è una delle eroine di punta della Classe B nell'universo di One Punch Man. Nonostante i suoi potenti poteri da Esper, che le permettono di volare, creare tornado e barriere difensive, sceglie di rimanere nella Classe B. Questo le consente di mantenere il controllo e l'influenza all'interno del suo gruppo, i Blizzard Bunch, piuttosto che avanzare a un rango superiore.