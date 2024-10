Questo cosplay di Nami da One Piece è un cross-over con un altro personaggio, ma è incredibile

Uno dei modi per creare un cosplay è essere quanto più possibile fedele al personaggio originale di una serie. Si copia ogni dettagli del costume, del trucco, dell'acconciatura, degli accessori e magari anche il comportamento, le espressioni e tutto ciò che rende quel personaggio se stesso. Oppure ci si può lasciare andare alla creatività e proporre qualcosa di più personale. L'unica cosa che conta è la qualità e certamente non manca nel cosplay di Nami x Ener da One Piece realizzato da margeannebutterstick.

Nami è la famosa pirata di One Piece, parte della ciurma dei Cappelli di Paglia sin dal primo arco narrativo. Ener, noto come Enel in originale, è un personaggio che i non fan della serie potrebbero non conoscere. Si tratta di un ex dio di Skypiea.