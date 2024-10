Quanto ha venduto il remake di Silent Hill 2? Konami svela le cifre dei primi tre giorni

Il remake di Silent Hill 2 ha convinto la critica di tutto il mondo che ha assegnato voti più che positivi, ma esattamente come ha reagito il pubblico? Konami - editore e proprietario dell'IP - ha ora svelato in modo ufficiale le vendite del gioco .

Il messaggio di Konami sulle vendite di Silent Hill 2

Il comunicato stampa in giapponese, tradotto in modo automatico in italiano, spiega che dall'8 ottobre all'11 ottobre Silent Hill 2 ha ottenuto "spedizioni cumulative" pari a un milione di unità. Con questo termine si fa riferimento al numero di copie digitali effettivamente vendute e al numero di unità fisiche spedite ai negozi (di cui non tutte sono state vendute, ma è normale contarle per il raggiungimento di traguardo).

L'immagine promozionale di Konami che festeggia un milione di unità vendute di Silent Hill 2

Silent Hill 2 remake è disponibile su PC e PlayStation 5, quindi è stato in grado di raggiungere il proprio obbiettivo senza il supporto delle console Nintendo Switch e Xbox Series. Questo rifacimento non propone solo una grafica moderna, ma anche alcune novità pratiche, come una nuova telecamera e contenuti espansi sebbene sempre fedeli originali, insieme a un nuovo modello di combattimento e nuovi filmati. Si tratta in breve del modo migliore per (ri)esplorare Silent Hill.

Se anche voi volete giocare a questo gioco di Konami e Bloober Team, ricordate che il remake di Silent Hill 2 è in sconto su Instant Gaming in versione PC Steam.