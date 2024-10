Il remake di Silent Hill 2 è in sconto su Instant Gaming in versione PC Steam

Il remake di Silent Hill 2 aveva creato alcuni dubbi ai fan prime dell'uscita, ma le recensioni ci hanno rassicurato sul fatto che è un gioco di alta qualità. Gli amanti della saga di Konami così come i nuovi giocatori dovrebbero quindi recuperare questa opera e quale modo migliore per farlo se non sfruttando uno sconto tramite Instant Gaming. Il gioco è ora in promozione a un prezzo leggermente più basso di quello consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Quando aprirete la pagina di Instant Gaming vedrete che il gioco è venduto a un prezzo più basso rispetto a quello che vi indichiamo noi: in realtà non è il prezzo finale, in quanto manca ancora l'IVA. Ricordiamo anche che questo codice è dedicato alla versione europea di Steam: è quindi valido per gli account italiani.