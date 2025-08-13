Effettua il pre-order di Syberia Remastered al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della nuova versione remastered di Syberia che viene venduta al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, ovvero 40,99€ . Pre-ordina il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Rivivi l'emozione di Syberia come non l'hai mai vista prima, con personaggi iconici completamente ridisegnati e ambientazioni leggendarie ricreate in una spettacolare grafica migliorata. Ogni luogo, dalla suggestiva cittadina alpina di Valadilène ai remoti paesaggi ghiacciati della Russia orientale, prende vita con una cura visiva che unisce realismo e poesia onirica. Questa edizione è stata curata da Microïds.

Ulteriori dettagli

Gli enigmi meccanici sono stati riprogettati per offrire una sfida fluida e intuitiva, senza rinunciare alla complessità e al fascino che rivelano i segreti del genio di Hans Voralberg. Preparati a metterti alla prova in un'avventura dove logica e curiosità sono le chiavi per progredire.

Syberia Remastered

