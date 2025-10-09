Il trailer della storia di Syberia Remastered ci fa nuovamente appassionare dell'avventura di Sokal

Si tratta praticamente di un remake (sebbene venga usato il termine Remastered) e sarà pubblicato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S e Quest 3 .

Microids ha reso disponibile un nuovo trailer dell'atteso Syberia Remastered , la versione completamente rivisitata del primo capitolo dell'amatissima serie di avventure di Benoît Sokal.

Il trailer della storia di Syberia Remastered

Il nuovo video serve per (re)introdurci alla storia e ai personaggi dell'iconico classico di inizio anni 2000, mostrando anche la qualità grafica nettamente migliorata. Anche se l'opera ha una nuova veste, l'obiettivo del team è stato quello di rispettare l'identità artistica di Sokal, oramai scomparso.

Ricordiamo che Syberia Remastered è realizzato da Virtuallyz Gaming e Microids Studio Paris e ci mette nuovamente nei panni di Kate Walker, un avvocato di New York alla ricerca di Hans Voralberg. Segnaliamo anche che potete fare il pre-order di Syberia Remastered al prezzo minimo garantito su Amazon.

Syberia Remastered proporrà anche una interfaccia modernizzata, per venire incontro ai nuovi gusti degli appassionati, con nuove animazioni che rendono più fluida ogni sequenza e traggono il massimo dalle piattaforme moderne. Diteci, cosa ne pensate delle novità visive? Vi convincono?

Vi lasciamo infine alla recensione del primo gioco di Sokal rivisitato, Amerzone The Explorer's Legacy.