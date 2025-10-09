Un video di Yooka-Replaylee confronta la versione Nintendo Switch 2 con l'originale per Switch 1

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la versione Nintendo Switch 2 di Yooka-Replaylee con l'originale Yooka-Laylee per Nintendo Switch 1. Si tratta di un'analisi approfondita che, da un lato, offre una panoramica del lavoro svolto da Playtonic per aggiornare e migliorare il suo titolo di punta, e dall'altro evidenzia il divario tecnico tra le due console Nintendo.

Partendo dai freddi numeri, entrambe le versioni girano a 30 fps. Su Nintendo Switch 1 la risoluzione è di 900p in modalità docked e scende a 600p in portatile. Su Nintendo Switch 2 si registra un netto miglioramento: 2160p upscalati da 1440p in docked e 1080p in portatile, con una base dinamica tra 800 e 900p.