Un video di Yooka-Replaylee confronta la versione Nintendo Switch 2 con l'originale per Switch 1

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la versione Nintendo Switch 2 di Yooka-Replaylee con l'originale Yooka-Laylee per Nintendo Switch 1. Si tratta di un'analisi approfondita che, da un lato, offre una panoramica del lavoro svolto da Playtonic per aggiornare e migliorare il suo titolo di punta, e dall'altro evidenzia il divario tecnico tra le due console Nintendo.
Partendo dai freddi numeri, entrambe le versioni girano a 30 fps. Su Nintendo Switch 1 la risoluzione è di 900p in modalità docked e scende a 600p in portatile. Su Nintendo Switch 2 si registra un netto miglioramento: 2160p upscalati da 1440p in docked e 1080p in portatile, con una base dinamica tra 800 e 900p.
Le differenze non si fermano alla risoluzione
Oltre all'incremento della risoluzione, la versione per Switch 2 beneficia di un netto salto qualitativo grazie al lavoro svolto su texture, modelli poligonali, illuminazione, effetti dell'acqua e altri elementi visivi, tutti sensibilmente migliorati rispetto all'originale. Il risultato è una remaster che si avvicina agli standard attuali, con un impatto visivo molto più convincente.
Ma le novità non riguardano solo il comparto grafico. La nuova edizione introduce modifiche alle animazioni, alla fisica e al comportamento dei nemici, intervenendo su alcune hitbox per rendere il controllo più preciso e il gameplay più appagante. Playtonic ha ripensato quasi da zero il design dei livelli: sono stati rimossi gli incarichi di raccolta più tediosi, ridotti o eliminati i dialoghi superflui, aggiunte nuove aree con livelli più completi, migliorate le cutscene e introdotte nuove abilità. Il risultato è un'esperienza più fluida, moderna e coinvolgente, che risolve molte delle criticità del titolo originale. Secondo ElAnalistaDeBits, il confronto rende l'edizione del 2017 simile a una versione preliminare, quasi da early access.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Yooka-Replaylee sarà disponibile dal 16 ottobre su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, al prezzo di 29,99 euro.