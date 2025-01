Shovel Knight ritorna in Yooka-Replaylee, annunciato con un trailer con l'ospite speciale rimasterizzato

Playtonic Games ha pubblicato un nuovo trailer per Yooka-Replaylee, ma in questo caso il video è tutto incentrato sulla figura di Shovel Knight, protagonista dell'omonima serie che tornerà in azione anche all'interno del titolo in questione come personaggio del cast.

Così come accadeva nell'originale, Shovel Knight sarà presente nel remaster di Yooka-Laylee non come personaggio giocabile ma come NPC: si tratta di una presenza particolare nel mondo di gioco, che fornisce delle nuove quest da portare a termine, all'interno di una sorta di linea di missioni a tema.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, in Yooka-Replaylee le quest di Shovel Knight saranno anche migliorate, con l'introduzione di nuove imprese da intraprendere sotto la guida del cavaliere della pala.