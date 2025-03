Yooka-Replaylee si mostra con un trailer del gameplay e conferma il periodo di uscita

L'annuncio è stato accompagnato dalla rivelazione della collaborazione con PM Studios , che si unirà al progetto nelle vesti di co-publisher ufficiale di un gioco che, come sappiamo, ci vedrà esplorare un mondo vibrante e suggestivo, che miscela il fascino retrò con sfide platform man mano più impegnative.

Durante il The MIX x Kinda Funny Spring Game Showcase, Playtonic ha presentato un nuovo trailer del gameplay per Yooka-Replaylee , la remaster del loro apprezzato e coloratissimo platform, confermando che uscirà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2025.

Le parole degli autori

Annunciato lo scorso giugno, Yooka-Replaylee ce la farà dunque a debuttare entro la fine dell'anno. "Yooka-Laylee è sempre stato il nostro omaggio all'età d'oro dei platform, e Yooka-Replaylee è una lettera d'amore a quella lettera d'amore", ha dichiarato Gavin Price, CEO di Playtonic.

"PM Studios capisce questo concetto in maniera naturale, dunque si tratta del partner perfetto mentre entriamo nella prossima fase di questo viaggio", ha aggiunto Price in merito all'appena annunciata collaborazione.

"Come fan dei collectathon come Yooka-Laylee e Banjo-Kazooie prima ancora, è un piacere collaborare con Playtonic per offrire Yooka-Replaylee ai fan dei platform di tutto il mondo", ha detto invece Michael Yum, CEO di PM Studios. "Con le nostre forze unite, Yooka e Laylee saranno più grandi che mai."