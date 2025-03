Saints Row doveva morire perché costava troppo e solo la serie GTA può permettersi di bruciare certe cifre

Matthew Karch, il capo di Saber Interactive, reduce dal successo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , ha voluto esprimere il suo parere sulla fine della serie Saints Row , condannata dall'insuccesso dell'ultimo episodio. Secondo lui, certi giochi sono diventati troppo costosi e non sanno bene dove vogliono andare, in un mondo, quello dei single player, in cui solo la serie GTA può permettersi di bruciare miliardi .

Senza una direzione

Karch ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a Stephen Totilo per il suo substack Game File, in cui ha detto: "il team di Saints Row non c'è più" e ha spiegato le sue supposizioni sul perché è improbabile che la serie riceva un nuovo capitolo a breve. "Erano troppo costosi per quello che erano. Non sapevano cosa stavano facendo. Non avevano una vera direzione. Non poteva durare. E quindi, chi li avrebbe più finanziati per il prossimo gioco dopo quel disastro?"

Chiaramente il riferimento di Karch è al reboot del 2022, che ha ricevuto recensioni contrastanti e "non ha soddisfatto pienamente le aspettative e ha lasciato la fanbase parzialmente polarizzata", secondo l'allora società madre di Deep Silver, Embracer, che successivamente ha trasferito Volition da Deep Silver a Gearbox prima di chiudere completamente lo studio nell'agosto 2023.

"Sarebbe bello in un mondo ideale che tutti avessero un lavoro," ha aggiunto Karch. "Ma i giochi con budget a nove cifre stanno producendo entrate a otto cifre e questo sta condannando molti sviluppatori. I giorni in cui si buttavano soldi sui giochi, a parte forse i GTA, sono finiti," ha detto Karch. "È finita. Questo settore deve maturare. Se non lo fa, l'intero business è in pericolo. Sfortunatamente, questo significa licenziamenti."

Chissà se in futuro vedremo un nuovo Saints Row o se la storia della serie è davvero finita. In fondo parliamo di un titolo capace di attirare un ampio pubblico pure con un reboot sottotono, per quanto non sufficiente a fargli raggiungere il pareggio.