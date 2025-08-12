Annunciato Woochi the Wayfarer, un action adventure AAA ambientato in Corea per PS5, Xbox Series X|S e PC

Nexon Games, insieme agli sviluppatori di LoreVault, ha annunciato Woochi the Wayfarer, un action adventure single player sviluppato con Unreal Engine 5 e ambientato durante il periodo Joseon della Corea, che si estese dal XIV al XIX secolo.

Il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non dispone ancora di una data di uscita ufficiale. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer cinematografico, che potrete visualizzare poco più sotto.