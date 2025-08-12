Annunciato Woochi the Wayfarer, un action adventure AAA ambientato in Corea per PS5, Xbox Series X|S e PC

Nexon Games, insieme agli sviluppatori di LoreVault, ha annunciato Woochi the Wayfarer, un action adventure single player sviluppato con Unreal Engine 5 e ambientato durante il periodo Joseon della Corea, che si estese dal XIV al XIX secolo.
Il gioco è attualmente in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non dispone ancora di una data di uscita ufficiale. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer cinematografico, che potrete visualizzare poco più sotto.
I primi dettagli da Nexon
Secondo le parole del CEO di Nexon Games, Park Yong-hyun, Woochi the Wayfarer è un "blockbuster action adventure" che "offrirà un'esperienza di gioco fresca e unica, basata su materiali tradizionali coreani, ma con una risonanza emotiva universale".
Nel gioco vestiremo i panni del Dosa (il "Mago del Cammino"), Jeon Woochi, protagonista di una storia originale ispirata al romanzo coreano "La storia di Jeon Woochi". Durante l'avventura useremo i suoi poteri magici per combattere le ingiustizie e ingannare i corrotti, in un mondo fantasy ricco di ambientazioni magiche, mostri del folklore coreano e una colonna sonora tradizionale composta da Jung Jae-il, celebre musicista autore delle musiche di Parasite e Squid Game.