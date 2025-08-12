Xbox Game Pass Core costa pochissimo al mese su Instant Gaming, per giocare online con gli amici

Se anche per voi le vacanze lontano da casa sono già finite e dovete occupare questi giorni caldi con qualche partita online con gli amici su Xbox, sappiate che potete farlo a prezzo scontato grazie alle offerte di Instant Gaming per Xbox Game Pass Core. Potete trovare i pacchetti da 3, 6 o 12 mesi, tutti i promozione con diversi tipi di sconti. Ad esempio, potete ottenere 6 mesi a 28€ circa invece di 40€, in altre parole pagate poco più di 4€ al mese per l'abbonamento. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vi indichiamo noi calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete la cifra pre-IVA, almeno fino a quando non raggiungerete la pagina di pagamento.
Cosa è incluso in Xbox Game Pass Core
Se vi abbonate al servizio di Xbox Game Pass Core avrete accesso ai seguenti bonus:
- Accesso al multigiocatore online su console
- Un catalogo selezionato di videogiochi
- Offerte speciali esclusive (sconti extra, ad esempio)
- Accesso a giochi completi nelle Giornate di gioco gratuito
Ricordiamo che l'accesso al catalogo completo, con anche i giochi nuovi pubblicati al D1 è possibile unicamente con Xbox Game Pass Ultimate. Core, invece, ha solo una piccola selezione di giochi, ma ovviamente costa molto di meno.