Xbox Game Pass Core costa pochissimo al mese su Instant Gaming, per giocare online con gli amici

Le offerte di Instant Gaming di oggi ci propongono uno sconto per un abbonamento di Xbox Game Pass Core che costa in questo momento circa 4€ al mese. Vediamo i vantaggi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/08/2025
Il logo di Xbox Game Pass core e la scritta 4€ / mese

Se anche per voi le vacanze lontano da casa sono già finite e dovete occupare questi giorni caldi con qualche partita online con gli amici su Xbox, sappiate che potete farlo a prezzo scontato grazie alle offerte di Instant Gaming per Xbox Game Pass Core. Potete trovare i pacchetti da 3, 6 o 12 mesi, tutti i promozione con diversi tipi di sconti. Ad esempio, potete ottenere 6 mesi a 28€ circa invece di 40€, in altre parole pagate poco più di 4€ al mese per l'abbonamento. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vi indichiamo noi calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete la cifra pre-IVA, almeno fino a quando non raggiungerete la pagina di pagamento.

Cosa è incluso in Xbox Game Pass Core

Se vi abbonate al servizio di Xbox Game Pass Core avrete accesso ai seguenti bonus:

  • Accesso al multigiocatore online su console
  • Un catalogo selezionato di videogiochi
  • Offerte speciali esclusive (sconti extra, ad esempio)
  • Accesso a giochi completi nelle Giornate di gioco gratuito
Una serie di giochi di Xbox Game Pass Core
Una serie di giochi di Xbox Game Pass Core

Ricordiamo che l'accesso al catalogo completo, con anche i giochi nuovi pubblicati al D1 è possibile unicamente con Xbox Game Pass Ultimate. Core, invece, ha solo una piccola selezione di giochi, ma ovviamente costa molto di meno.

