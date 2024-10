Yooka-Replaylee è stato confermato con un trailer anche su PlayStation, Xbox e... Nintendo Switch 2?

Con un nuovo trailer, Playtonic Games ha confermato le piattaforme di uscita per Yooka-Replaylee, che comprendono anche le console oltre al già annunciato PC e in particolare PS5, Xbox Series X|S e, curiosamente, una non meglio specificata console Nintendo che potrebbe essere il supposto Nintendo Switch 2.

Alla fine del trailer riportato qui sotto, che mostra alcune scene del gioco, possiamo infatti vedere i vari loghi delle console presenti sul mercato come PS5 e Xbox Series X|S, ma invece di Nintendo Switch viene riportato solo il logo classico di Nintendo, come una sorta di placeholder che potrebbe indicare l'arrivo di Yooka-Replaylee su un'altra console, forse la nuova macchina della casa di Kyoto ancora da presentare.

Questo è l'elenco che sta facendo discutere in queste ore dopo la pubblicazione del trailer, che per il resto si limita a mostrare altre scene di questa interessante riedizione di Yooka-Laylee, il platform 3D uscito originariamente nel 2017 che verrà dunque riproposto con alcuni miglioramenti e adattamenti tecnici.