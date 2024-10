Box di Collector Booster di Bloomburrow di Magic: The Gathering in sconto su Amazon Italia

Il Box di Collector Booster di Magic: The Gathering Bloomburrow è in offerta su Amazon Italia a 259,90€ rispetto al prezzo mediano di 293,42€. Questa confezione contiene 12 buste edizione Collector, da 15 carte ciascuna, per un totale di 180 carte Magic. Puoi trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, e per questo gode di 30 giorni di reso gratuito e spedizione rapida.