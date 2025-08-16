Borderlands 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming al 79%

Su Instant Gaming è disponibile Borderlands 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch a 12,64 € invece di 60 € per uno sconto del 79%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 15,42 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Riscattare il gioco sarà semplicissimo. Una volta acquistato, vi arriverà la chiave di gioco da incollare su Switch. Vediamo meglio tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti di Borderlands 3 Ultimate Edition
Si tratta dell'esperienza di Borderlands 3 definitiva, con il gioco di base e una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui:
- Borderlands 3: Super Deluxe Edition
- Borderlands 3: Season Pass 2
- Borderlands 3: Gold Weapon Skins Pack
Il Season Pass 2 include:
- Designer's Cut con la modalità "Botte e bottino" e una nuova specializzazione per ciascun cacciatore della Cripta
- Quattro pacc. cosmetici Forma definitiva multiverso e altri contenuti
Inoltre, con questa edizione troverete tanti altri contenuti bonus, tra cui skin per le armi, ciondoli e MOD equipaggiabili. Si tratta del leggendario sparatutto sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K nel 2023. Preparatevi ad esplorare nuovi mondi, affrontare nemici mai visti e vestire i panni di uno dei quattro cacciatori della Cripta, ognuno dei quali vanta abilità uniche.